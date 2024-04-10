Аналитик допустил, что ключевую ставку повысят в 2024 году

Возможен вариант, что ЦБ повысит ключевую ставку с 16% до 17% в 2024 году. Вероятность этого сценария составляет 30%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция останется повышенной в течение длительного времени. Среди таких рисков — дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета», — пояснил аналитик.

В рисковом сценарии Васильев допустил повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы до 17%, если инфляция не будет замедляться.

Банк России хочет вернуть годовую инфляцию к целевому уровню 4% уже к концу этого года, прогноз ЦБ по инфляции составляет 4-4,5%, напомнил аналитик. По его оценке, темпы роста цен к концу года составят 6%.

«Если рынок и мы окажемся правы, Банк России в ближайшие месяцы увидит, что инфляция по году складывается выше целевого уровня в 4%. И тогда у ЦБ будет выбор – сдвигать достижение цели по инфляции на 2025 год (это базовый сценарий для нас и рынка), или повышать ключевую ставку дальше, чтобы постараться вернуть инфляцию к цели уже в этом году (рисковый сценарий)», — сказал аналитик.

По его словам, сберегателям и заемщикам стоит быть готовыми, что ключевая ставка останется двузначной весь 2024 год, а возможно и большую часть 2025 года.

22 марта ЦБ второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 16%. В 2023 году регулятор повышал ее пять раз.

Ранее аналитик оценил, когда ждать снижения ключевой ставки.