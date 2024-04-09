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В Qiwi сообщили о блокировке в лишившемся лицензии банке

Qiwi: в КИВИ Банке заблокированы денежные средства группы в размере 9 млрд руб

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В группе Qiwi заявили, что планируют продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у КИВИ банка и блокировку 9 млрд руб. активов. Об этом сообщает РБК.

В отчете Qiwi подчеркивается, что общество не намерено прекращать свою деятельность в будущем. Там отметили, что в связи с отзывом лицензии у кредитной организации существует неопределенность в отношении возможности общества восстановить деятельность в прежнем или сопоставимом объеме в ближайшие 12 месяцев.

В компании добавили, что ведут переговоры с потенциальными партнерами, чтобы заключить договорные отношения.

До этого арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций АО «Киви» в качестве обеспечительной меры по иску к собственникам компании.

В январе 2023 года группа Qiwi продала российские активы, включая КИВИ банк, гонконгской компании Fusion Factor за 23,75 млрд рублей. По условиям сделки, если покупатель не сможет полностью расплатиться, Qiwi вправе осуществить отчуждение акций Fusion Factor и самого АО «Киви».

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за нарушений требований регулятора и антиотмывочного законодательства. В банке введена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Ранее Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка.

Все новости на тему:
Отзыв лицензии у КИВИ банка
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