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Стало известно, как банки могут помочь пострадавшим в наводнении

ЦБ обязал банки упростить процедуры для пострадавших от наводнений

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Банк России призвал финансовые организации оперативно помочь заемщикам и клиентам, пострадавшим в результате разрушительных паводков. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

В частности, ЦБ рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления на кредитные каникулы от граждан, чьи дома и имущество пострадали от наводнений. При этом банкам не следует требовать полный пакет документов, а можно ограничиться теми, что есть в наличии у заемщика.

«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ призвал страховые компании ускорить выплату возмещений по договорам страхования для пострадавших. Страховщикам предложено самостоятельно запрашивать необходимые документы в профильных ведомствах, чтобы не создавать дополнительные сложности для клиентов.

«Страховщикам Банк России рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений», — отметили в ЦБ.

Регулятор также призвал кредиторов по возможности реструктурировать долги или списывать их для граждан, чье финансовое положение сильно ухудшилось из-за стихийного бедствия. Предусмотрена возможность прощения долга в особых случаях.

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