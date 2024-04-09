Россиян призвали оценивать качество недвижимости, а не условия ипотеки

При выборе недвижимости потенциальному покупателю в первую очередь следует обращать внимание на качество жилья и лишь потом думать об условиях по ипотеке, заявил в разговоре с ТАСС старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

«Сегодня на рынке недвижимости тема ипотеки затмила собой саму недвижимость. Если внимательно смотреть на рекламу застройщиков, то, после введения льготной ипотеки, они вместо квартир стали «продавать» среднемесячный платеж. Это сильно сдвинуло фокус внимания россиян», — отметил риелтор.

Среди критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе квартиры, Смирнов отметил удобство планировки, качестве жилого комплекса и удобство его расположения.

До этого застройщики в Москве и регионах начали сдерживать вывод новых проектов на рынок. Однако по мнению аналитиков, россияне замедления рынка новостроек не заметят.

Ранее сообщалось, что известный как «башня Саурона» небоскреб выставят на торги в США из-за долгов.