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МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон с AI-камерой

В МТС заявили о росте интереса у россиян к флагманским смартфонам

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Пресс-служба МТС

В МТС стартовал предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с бонусами для клиентов. Об этом сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

Коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов подчеркнул, что на российском рынке вырос флагманский сегмент смартфонов. По его словам, у покупателей заметно интерес к устройствам дороже 80 тыс. рублей.

«За последние пять лет их доля значительно увеличилась. Например, если в первом квартале 2019 года доля продаж флагманских смартфонов составляла всего 1% в штуках и 7% в деньгах от продаж всех смартфонов в России, то в первом квартале 2024 года эти устройства заняли уже 7% в штуках и 34% в деньгах», — сказал он.

При этом он выразил уверенность в том, что новинка также будет востребована у потребителей.

Отмечается ,что предзаказ смартфона уже доступен. Официальные продажи стартуют 16 апреля. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей.

Как уточнили в МТС, клиентам, оформившим предзаказа, будет предоставлена скидка 20 тыс. рублей. Кроме того, они смогут получить планшет HONOR Pad 9 с конфигурацией памяти 8 + 128 ГБ в подарок.

Напомним, за день до старта предзаказа МТС презентовала смартфон в своем флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актер и продюсер Милош Бикович и режиссер и сценарист Анна Меликян. Гости презентации рассказали о том, какую роль флагманские смартфоны играют в современном кинематографе и поделились своим опытом использования смартфонов, в том числе в качестве инструмента для работы.

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