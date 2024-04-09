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В России захотели повысить таможенные пошлины на электронику

Минпромторг РФ предложил повысить пошлины на импортную электронику

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России предложили повысить таможенные пошлины на электронику. С инициативой выступили в Минпромторге РФ. Об этом со ссылкой на письмо ведомства в адрес отраслевых ассоциаций, производителей и госкорпораций пишет газета «Ведомости».

«О планах по повышению на конкретную величину пока говорить рано, проработка вопроса будет проводиться совместно с заинтересованными предприятиями и Минэкономразвития», — уточнили в ведомстве.

В первую очередь предлагается повысить пошлины на категории товаров, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка, отметили в Минпромторге. При этом представитель министерства подчеркнул, что решение по пошлинам пока не принято.

До этого Минцифры предложили ввести запрет на параллельный импорт ноутбуков и смартфонов.

Ранее в России заметили признаки стагнации производства.

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