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Минфин США и центробанк Украины подписали меморандум о сотрудничестве по кибербезопасности

Минфин США: Киев и Вашингтон будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

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Global Look Press

Минфин США и Центробанк Украины подписали меморандум о сотрудничестве по кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства.

«Меморандум служит обновлением общего понимания кибербезопасности и операционной устойчивости, которое было принято в 2020 году. В рамках этих усилий меморандум о взаимопонимании способствует постоянному обмену информацией между Национальным банком Украины и министерством финансов», — говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя помощника главы минфина США по кибербезопасности и защите критически важной инфраструктуры Тодда Конклина, сотрудничество с Центробанком Украины «укрепило устойчивость и помогло наладить поток информации о возникающих угрозах в сфере кибербезопасности».

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай призвала руководство страны пересмотреть экономическую стратегию, которая, по ее мнению, создает угрозы для работников и бизнеса в США и других государствах.

Ранее в КНР ответили США по поводу «серьезных последствий» из-за помощи России.

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