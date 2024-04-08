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Золото обновило исторический максимум

Цены на золото обновили рекорд, превысив отметку в $2360 за унцию

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Илья Наймушин/РИА Новости

Cтоимость золота продолжает стремительно расти на мировых рынках, обновив очередной максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 13:46 мск котировки июньских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex выросли на 0,7% — до $2361,7 за унцию. С начала 2023 года цена золота прибавила около 12%.

Аналитики UBS под руководством Джованни Стауново заявили, что ралли на рынке драгметалла оказалось «более быстрым и сильным, чем наши позитивные прогнозы». В этой связи эксперты пересмотрели свои оценки: прогноз на июнь повышен на $250, до $2300 за унцию, а на конец года — также на $250, до $2500 за унцию.

По мнению аналитиков, дальнейший рост цен ожидается после первого снижения ключевой ставки Федрезерва, поскольку это спровоцирует новую волну покупок золота биржевыми инвестиционными фондами.

В свою очередь, аналитики Citi также повысили свой прогноз на ближайшие три месяца на 9%, до $2400 за унцию. Во втором полугодии 2024 года котировки драгметалла, по оценкам экспертов, могут достигнуть $2500 за унцию.

До этого Китай продолжает рекордную закупку золота центробанком.

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