Набиуллина назвала сроки перехода на цифровой рубль

Переход к широкому применению цифровой валюты ЦБ может занять от 5 до 7 лет. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Мы собираемся расширять пилот по цифровому рублю, и по его итогам определим уже сроки серьезного масштабирования цифрового рубля. Но, на наш взгляд, это произойдет не ранее 2025 года», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что переход к массовому использованию цифровой валюты регулятора — это длительный процесс.

«Нам задают вопрос, а когда цифровой рубль будет уже массовым продуктом? На наш взгляд, это займет пять-семь лет. Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них», — добавила она.

Набиуллина также отметила, что масштабирование проекта цифрового рубля будет проходить поэтапно. Сначала регулятор планирует расширить пилотный запуск, чтобы определить окончательные сроки и условия для широкого внедрения этого инструмента.

До этого в ЦБ потребовали ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством.

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