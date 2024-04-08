Самозанятых в России хотят защитить от штрафов владельцев интернет-платформ

В профсоюзе самозанятых и работников цифровых платформ «Новый труд» предложили составить список оснований для санкций в отношении работников, которые предлагают свои услуги и товары через интернет-платформы, а также пороги штрафов при нарушениях. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин отметил, что на данный момент права таких работников защищены слабо. Кроме того, у них нет отпусков, пенсионных гарантий и оплачиваемых больничных листов, уточнил он.

Для решения данных проблем в Межпарламентской ассамблее СНГ решили разработать модельный закон «О платформенной занятости» для всех стран, входящих в содружество. Над созданием документа работают представители России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, экспертных и профсоюзных организаций. С его помощью будет регулироваться платформенная занятость на территориях стран СНГ, а также определятся статус участников этих отношений, их трудовые и социальные гарантии.

Исследование «Почта банка» на основе данных сервиса «Веду бизнес», копия которого есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru», до этого показало, что средний месячный доход самозанятых мужчин в 2023 году составил 17,5 тыс. рублей, что 2,5 раза больше, чем зарабатывают самозанятые женщины.

Ранее сообщалось, что самозанятые стали чаще брать микрозаймы.