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Правительство выделит дополнительные средства на льготные кредиты аграриям

Премьер Мишустин выделил еще 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил еще 5 млрд рублей на льготные кредиты для представителей аграрного бизнеса. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале правительства РФ.

С таким заявлением он выступил на совещании с вице-премьер-министрами.

«Это решение позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в 2023 году на поддержку сельского хозяйства было выделено 440 млрд рублей, что позволило России собрать рекордный урожай зерновых.

До этого почти 30 регионов России показали рост сельского населения в 2023 году. Лидерами рейтинга деурбанизации стали Московская, Астраханская и Белгородская области.

Ранее российские ученые узнали, как климат изменит сельское хозяйство к середине века.

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