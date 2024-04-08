Российское подразделение Vici сменит владельца

Литовская Viciunai Group, известная своим брендом крабовых палочек Vici, готовится расстаться с российским бизнесом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно отчетности ООО «Вичюнай-Русь», правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале 2024 года одобрила сделку, предполагающую передачу 100% акций этого предприятия.

Покупателем, по данным издания, может выступить УК «Группа Океан», которая, предположительно, действует в интересах крупного импортера и дистрибутора рыбы и морепродуктов «Юнифрост».

Согласно отчетности, планируется уступка прав требований по договорам займа и долга «Вичюнай-Русь» на общую сумму 2,89 млрд рублей в пользу «Группы Океан».

Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, отмечает, что приобретение производства позволит дистрибутору усилить вертикальную интеграцию и расширить каналы сбыта.

В свою очередь управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк подчеркивает, что у «Вичюнай-Русь» современные мощности, широкий ассортимент и развитая дистрибуция. Если права на марку Vici не войдут в сделку, новому собственнику, видимо, потребуются инвестиции в маркетинг.

До этого стало известно, за какой срок окупается бизнес ушедших из России иностранцев.

Ранее в России захотели отсудить бренд Ericsson.