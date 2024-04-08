Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российское подразделение Vici сменит владельца

«Ъ»: российское подразделение Vici может быть продано «Группе Океан»

close
100%
Depositphotos

Литовская Viciunai Group, известная своим брендом крабовых палочек Vici, готовится расстаться с российским бизнесом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно отчетности ООО «Вичюнай-Русь», правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале 2024 года одобрила сделку, предполагающую передачу 100% акций этого предприятия.

Покупателем, по данным издания, может выступить УК «Группа Океан», которая, предположительно, действует в интересах крупного импортера и дистрибутора рыбы и морепродуктов «Юнифрост».

Согласно отчетности, планируется уступка прав требований по договорам займа и долга «Вичюнай-Русь» на общую сумму 2,89 млрд рублей в пользу «Группы Океан».

Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, отмечает, что приобретение производства позволит дистрибутору усилить вертикальную интеграцию и расширить каналы сбыта.

В свою очередь управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк подчеркивает, что у «Вичюнай-Русь» современные мощности, широкий ассортимент и развитая дистрибуция. Если права на марку Vici не войдут в сделку, новому собственнику, видимо, потребуются инвестиции в маркетинг.

До этого стало известно, за какой срок окупается бизнес ушедших из России иностранцев.

Ранее в России захотели отсудить бренд Ericsson.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами