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Россияне стали чаще перепродавать квартиры, чтобы заработать

Эксперт по недвижимости Шавнев: россияне перепродают 10% квартир для заработка

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Freepik.com

Доля квартир, которые россияне покупают, делают ремонт и перепродают, на 1 апреля 2024 года достигла 10%. По итогам 2024 года их доля вырастет до 38%. Такую статистику «Газете.Ru» дал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

На 1 апреля 2023 года доля перепроданных в России квартир составляла 6%, на 1 апреля 2022-го — 5%, на аналогичные даты 2021-го и 2020-го — 3% и до 2% соответственно.

«Частные инвесторы в недвижимость заинтересовались флиппингом. Сегодня каждая пятая квартира покупается в инвестиционных целях. Схема достаточно проста: инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру без ремонта («бабушкин вариант»), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. Стоимость такой недвижимости от ранее приобретенной выше на 10-15%», — пояснил Шавнев.

По его словам, такие квартиры в среднем продаются за 30 дней. Флиппинг будет развиваться из-за высокой емкости рынка и недоступности первичного жилья для многих граждан, счел эксперт. Он уточнил, что сейчас доля квартир на рынке вторичной недвижимости без ремонта составляет 20-30%, при этом около 60% потенциальных покупателей жилья в качестве желаемого пункта называют свежий ремонт и возможность въехать сразу без дополнительных инвестиций.

Каждый второй потенциальный ипотечный заемщик в России в 2024 году получил от банка отказ, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода не исключил, что доля забракованных ипотечных заявок по итогам года достигнет 60%. Почему банки ужесточают условия и что делать заемщикам, которым отказали в ипотеке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист предрек взлет доли отказов россиянам в ипотеке в июне.

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