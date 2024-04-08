В России предложили запретить параллельный импорт электроники

В Министерство цифрового развития было направлено предложение исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо для ведомства от Консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ).

Помимо ограничений на ввоз гаджетов, консорциум предложил внедрить меры по стимулированию производства и закупок отечественной техники. В частности, АНО ВТ предлагает предоставлять российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты.

«Подобные инициативы, сформулированные АНО ВТ, поступили в Минцифры в качестве предложений. В настоящее время мы знакомимся с документом и проводим оценку целесообразности инициатив», — говорит представитель министерства

В Минпромторге отметили, что такие предложения в ведомство не поступали. В то же время в министерстве подчеркнули, что системно актуализируют меры поддержки отрасли.

Консорциум также предложил внедрить инструменты бюджетного софинансирования маркетинговых программ для продвижения отечественной техники в сегменте B2C и «поддержки позитивного образа отечественного оборудования» на федеральных телеканалах. Кроме того, в АНО ВТ предлагают ввести обязательные квоты для товаров отечественных вендоров на маркетплейсах в рамках программы «Российская полка».

До этого стало известно, что в России заработает параллельный импорт для зарубежных патентов.

Ранее поставщики техники начали блокировать параллельный импорт в РФ.