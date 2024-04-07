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Крупный девелопер из ОАЭ продает активы в Белоруссии

Магнат из ОАЭ продает свои активы в Белоруссии для начала работы в Сербии

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Depositphotos

Один из крупнейших девелоперов из ОАЭ, стоящий за строительством небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, Мохамед Аль-Аббар инициировал продажу своих активов в Беларуси, на которую наложены западные санкции. Об этом пишет агентство Reuters.

Вместо этого он налаживает сотрудничество с Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа, по возможному инвестиционному проекту в Сербии.

По словам двух осведомленных источников, Аль-Аббар, владеющий компанией Symphony Global Holdings, достиг предварительного соглашения о продаже своих интересов в многомиллиардном девелоперском проекте в Минске. Такое решение связано с новыми планами эмиратского бизнесмена.

Как выяснилось, Аль-Аббар и Кушнер ведут переговоры по перепрофилированию бывшего здания штаба югославской армии в Белграде в жилой комплекс, уточняет издание.

До этого в Европе предрекли ущерб от конфискации российских активов.

Ранее Китай оказался в долговой ловушке после краха рынка жилья.

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