Нидерланды намерены выполнить требования США в отношении экспорта в Китай

Правительство Нидерландов, вероятно, будет неохотно одобрять запросы Китая на обслуживание оборудования ASML, крупнейшей голландской компании, которая является ведущим производителем литографических машин для полупроводниковой промышленности в мире. Об этом пишет агентство Reuters .

Это решение станет серьезным ударом для планов Пекина по развитию собственной отрасли полупроводников, пишет издание.

Несмотря на нежелание премьер-министра Марка Рютте брать на себя категоричные обязательства, заявления официальных лиц и интересы национальной безопасности страны указывают на то, что Нидерланды будут крайне неохотно одобрять подобные запросы Китая в будущем. В то же время правительство может быстро их отвергать.

Такая позиция осложнит усилия Китая по развитию собственной полупроводниковой промышленности, поскольку оборудование ASML практически невозможно заменить, и оно будет выходить из строя без должного обслуживания. При этом она также может создать трудности для самого голландского правительства, которое стремится помешать ASML Holdings NV, крупнейшей компании страны, перевести свои производства за рубеж.

Одним из ключевых факторов в этом вопросе являются приоритеты национальной безопасности Нидерландов. Рютте, который, как ожидается, станет следующим генеральным секретарем НАТО, обсуждал тему ASML с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Пекине на прошлой неделе, уточнило агентство.

До этого в минфине США прокомментировали переговоры между США и КНР.

Ранее в США раскритиковали Китай за перепроизводство.