Цены на древесину для дач в России взлетели почти на треть

Стоимость пиломатериалов и клееного бруса, традиционно используемых в дачном строительстве, в России выросла за год на 25-30%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации деревянного домостроения.

Согласно данным организации, к началу апреля 2024 года кубометр пиломатериала в зависимости от региона стоил от ₽19 тыс. до ₽25 тыс. Для сравнения: в марте 2023 года его можно было приобрести по цене от ₽13,5 тыс. до ₽16 тыс. за кубометр. Соответственно, выросла и стоимость клееных деревянных конструкций.

«Производители пиломатериалов и домокомплектов в ряде регионов еще перед началом строительного сезона заявляют о возможном дефиците древесины. К разгару сезона и цены, и дефицит будут еще расти», — отметил член правления Ассоциации Андрей Елуков.

Основные причины такой ситуации — сложные условия для лесозаготовок прошедшей зимой и стремительный рост стоимости логистики. По словам эксперта Юлии Юрловой, осенью поздно «встали» лесные дороги, затем были сильные морозы, не позволявшие вести заготовку, ну а ранняя весна снова сделала дороги непригодными для тяжелой техники. При этом доставка подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом.

Негативно влияют на перевозки и другие факторы: дефицит водителей, высокая стоимость запчастей для транспорта и оборудования предприятий лесопромышленного комплекса, большая часть которого импортного производства.

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