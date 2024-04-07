Россия больше не торгует со странами Запада

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статических служб.

Отмечается, что лидерами по объемам торговли с Россией стали Китай, Индия и Турция. Из топ-5 торговых партнеров, в частности, пропала Германия с товарооборотом в $12 млрд.

«Товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51% пришелся на азиатские страны, 23% — на европейские, 11% — на Ближний Восток. Еще 8% — на ближнее зарубежье, 4% — на американские страны, а 3% — на Африку», — говорится в публикации.

Крупнейшим торговым партнером России с товарооборотом в $240,1 млрд стал Китай. На втором месте оказалась Индия, чей товарооборот с Россией вырос в 1,8 раза — до $64,9 млрд. На третьем месте — Турция с $56,5 млрд.

До этого глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Верховного совета заявил, что в середине апреля посетит Соединенные Штаты, где объяснит, что страна не может прекратить торгово-экономические отношения с Россией.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.