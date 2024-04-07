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Россия больше не торгует со странами Запада

РИА Новости: среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран

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Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статических служб.

Отмечается, что лидерами по объемам торговли с Россией стали Китай, Индия и Турция. Из топ-5 торговых партнеров, в частности, пропала Германия с товарооборотом в $12 млрд.

«Товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51% пришелся на азиатские страны, 23% — на европейские, 11% — на Ближний Восток. Еще 8% — на ближнее зарубежье, 4% — на американские страны, а 3% — на Африку», — говорится в публикации.

Крупнейшим торговым партнером России с товарооборотом в $240,1 млрд стал Китай. На втором месте оказалась Индия, чей товарооборот с Россией вырос в 1,8 раза — до $64,9 млрд. На третьем месте — Турция с $56,5 млрд.

До этого глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Верховного совета заявил, что в середине апреля посетит Соединенные Штаты, где объяснит, что страна не может прекратить торгово-экономические отношения с Россией.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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