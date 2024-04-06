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Компания СберСтрахование жизни стала партнером пуска ракеты с пилотируемым кораблем

Компания СберСтрахование жизни застраховала жизни космонавтов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

СберСтрахование жизни выступила партнером пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25», сообщили в пресс-службе компании.

Запуск состоялся 23 марта с космодрома Байконур. Часть экипажа успешно вернулась на Землю 6 апреля на спускаемом аппарате другого корабля, остальные — продолжают миссию на МКС.

В компании отметили, что, сотрудничая с Роскосмосом, СберСтрахование жизни по собственной инициативе застраховала жизнь космонавтов на время полета и внекорабельной деятельности.

По словам генерального директора СберСтрахования жизни, вице-президента Сбербанка Игоря Кобзаря, миссии космонавта и страховой компании имеют общую цель — обеспечение безопасности и благополучия человека.

Он подчеркнул, что запуск пилотируемого корабля, за которым следила вся страна, стал символом новой стратегии Сбера, принятой в конце прошлого года.

«Наша стратегия направлена на трансформацию и рост бизнеса в космических масштабах. В центре стратегии — человек, как и космонавт в необъятной Вселенной. Участвовать в таком событии и страховать космонавтов для нас символично. Мы рады давать уверенность в завтрашнем дне», — заявил Игорь Кобзарь.

Он добавил, что этот запуск вдохновил компанию создание продукта ″Страхование по часам″, позволяющего клиенту активировать опцию защиты здоровья и жизни на любой промежуток времени — в тот момент, когда повышается вероятность того, что она понадобится.

«Например, в космосе в период внекорабельной миссии. Или на Земле — скажем, во время горнолыжного спуска. Если со здоровьем человека в страховые часы что-либо случится, наша компания урегулирует страховой случай и выплатит деньги за несколько минут», — пояснил Кобзарь.

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