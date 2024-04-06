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Россиянам рассказали, что делать при поступлении на карту «денег из ниоткуда»

Юрист Данилов: поступление денег на карту от неизвестного грозит неприятностями

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Depositphotos

Поступление денежных средств на карту из ниоткуда — повод не обрадоваться, а насторожиться, предупредил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Как действовать в таких ситуациях эксперт рассказал агентству «Прайм».

Во-первых, необходимо выяснить, кто и по какой причине отправил деньги. Если это перевод был ошибочным, средства нужно вернуть. В противном случае можно получить обвинение в необоснованном обогащении, отметил Данилов.

Уловку с «деньгами из ниоткуда» любят использовать мошенники. При этом иногда средства даже не перечисляют: человеку приходит уведомление о переводе и СМС с просьбой вернуть сумму на определенный счет.

«В этом случае не пытайтесь решить вопрос непосредственно с отправителем денежных средств, так как можно стать жертвой или звеном мошеннической схемы», — предостерегает юрист.

Вместо этого необходимо связаться со своим банком и оформить заявление о возврате ошибочного перевода, пояснил Данилов.

До этого россиянам посоветовали поторопиться с открытием депозитов под высокий процент. Ставки по коротким депозитам скоро упадут из-за политики ЦБ, уверены аналитики.

Ранее стало известно, когда переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными.

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