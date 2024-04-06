В Германии придумали новый вид санкций против России

В Германии предложили ввести ограничение на импорт из России химического сырья на основе природного газа. С такой инициативной выступили члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на обращение.

«Как федеральное правительство оценивает возможность повышения пошлин на импорт российского химического сырья на основе природного газа в ЕС или введение других мер и окажут ли эти действия, по мнению федерального правительства, негативное влияние на мировое продовольствие?» — поинтересовались парламентарии.

До этого в Евросоюзе задумались о введении пошлин на импорт российского зерна. Между тем в Россельхознадзоре уверены, что подобные меры в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейским поставщикам.

Ранее в России дали прогноз по урожаю на год.