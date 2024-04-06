В России ввели временный запрет на экспорт сахара. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке, знакомые с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза РФ.

Проект временного эмбарго появился еще в марте на фоне беспокойства по поводу активизации поставок сахара за рубеж. За период с августа по середину февраля Россия продала другим странам втрое больше сахара, чем за предыдущий аналогичный период — 442 тыс. тонн против 164,3 тыс. тонн.

«Сыграл такой негативный триггер, как история с ценами на яйца: чиновники перестраховываются и до 31 августа хотят выяснить, какие ценовые балансы складываются и как себя ведет цена на сахар. А ведет она себя в истекший период 2024 года повышательным образом», — поделился своим мнением главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычев.

До этого кабмин РФ ограничил экспорт бензина до 31 августа.

Ранее стало известно, планирует ли Россия вводить новый запрет на вывоз дизеля.