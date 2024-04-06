Увеличение объемов отгрузки топлива стабилизировало цены на бирже

В Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что выполнение нефтяниками рекомендаций по увеличению объемов отгрузки топлива на российский рынок и предложения на бирже стабилизирует биржевые цены.

«Выполнение нефтяными компаниями рекомендаций по увеличению объемов отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок и предложения на бирже способствует стабилизации ценовой ситуации», — заявили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что по итогам торгов 5 апреля биржевые цены на бензин Аи-92 снизились на 3,3%, а на дизельное топливо на 1,6%.

20 марта глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия не намерена снижать объемы переработки нефти на фоне серии атак на ее нефтеперерабатывающие заводы.

До этого в Минэнерго исключили риски обеспечения внутреннего рынка топливом.

Ранее в России оценили риски нехватки топлива.