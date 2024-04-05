Суд в Германии обязал торговые автоматы соблюдать закон об отдыхе для людей

Суд федеральной земли Гессен в Германии запретил работу сети продовольственных магазинов-автоматов Tegut по воскресеньям. Обоснованием для этого стал закон об отдыхе, принятый в стране более века назад, сообщает Financial Times (FT).

Обязательный выходной по воскресеньям был закреплен в Конституции Германии в 1919 году и поддержан Конституционным судом в 2009 году. Несмотря на то что автоматизированные торговые точки Tegut работают без продавцов и кассиров, суд приравнял их к обычным магазинам и обязал соблюдать законодательство об отдыхе.

«Это совершенно нелепо», — приводит издание слова члена правления Tegut Томаса Штэба. Для компании ситуация осложняется тем, что на воскресенья приходится до 30% еженедельного объема продаж.

По словам Штэба, в небольших магазинах сети Tegut в основном работают встроенные торговые автоматы, на которые не должен распространяться закон об отдыхе. Персонал присутствует в торговых точках в течение недели, но по воскресеньям нужды в этом нет.

В настоящее время в сети Tegut насчитывается 40 полностью автоматизированных мини-магазинов и 300 традиционных супермаркетов.

Financial Times приводит мнение профессора Кооперативного государственного университета Стефана Рюшена, который назвал магазины-автоматы Tegut «одним из самых инновационных форматов розничной торговли в Германии». По мнению профессора, они особенно важны для сельской местности, где обычных продуктовых магазинов рядом с домом может и не быть, а крупные торговые сети находятся далеко.

Власти Гессена, признавая необычность ситуации, сообщили о готовности изменить законодательство для того, чтобы магазины-автоматы смогли работать по воскресеньям.

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