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Цены на бензин и дизель в России обвалились после четырехдневного роста

Биржевые цены на бензин упали более чем на 3% после четырехдневного роста

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Мария Девахина/РИА Новости

Бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу подешевел более чем на 3% после четырехдневного роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 упала на 3,25%, опустившись до отметки 52 855 рублей за тонну. Цена Аи-92 снизилась на 3,48%, достигнув 63 236 рублей за тонну.

Подешевели и другие виды топлива. Так, стоимость летнего дизеля упала на 1,92% и составила 64 162 рубля за тонну. Мазут упал в цене на 3,78%, до 26 469 рублей. Самое резкое снижение показал СУГ — до 13 944 рублей (-7,74%).

Между тем топливо для реактивных двигателей подорожало на 1,28%, достигнув отметки в 80 275 рублей.

В конце мая бензин Аи-95 подорожал до максимума за полгода. Стоимость топлива на бирже поднималась выше 65 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе стало известно, что Россия не планирует вводить новый запрет на экспорт дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что санкции затрудняют ремонт российских НПЗ.

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