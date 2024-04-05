РЭО планирует вложить 2,6 млрд рублей в строительство объекта ТКО в Ростовской области

Российский экологический оператор (РЭО) планирует вложить 2,6 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта «Новочеркасский МЭОК» при сумме капитальных затрат в размере 3 млрд рублей. Об этом телеканалу «360» рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«В конце года в Ростовской области планируется начать строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тысяч тонн. Он также будет включать в себя объект компостирования и современный полигон. Земельный участок для строительства уже подобран, проектно-сметная документация разработана, положительные заключения Главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы получены», — уточнил Буцаев.

Проект будут реализовывать в два этапа. В рамках первого инвестор ООО «Индустрия» (дочерняя компания регионального оператора соответствующей зоны обслуживания ООО «Экоград-Н») начнет строительство мусоросортировочного комплекса и полигона в третьем квартале 2024 года, срок ввода — 2026 год. После этого планируется строительство участка компостирования, его планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев уточнил, что финансирование проекта также планируют разделить на два этапа.

Накануне Денис Буцаев сообщал, что первый экопромышленный парк в России, расположенный на территории подмосковного Егорьевска, включили в федеральный реестр Минпромторга. Помимо этого, в реестр также включили управляющую компанию ООО «Экологический цифровой оператор».

Ранее РЭО объяснил сообщения о полном запрете пластика в России.