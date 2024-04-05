Россияне тратят более половины дохода на погашение кредитов

Россияне каждый месяц тратят более половины своего дохода — 60% — на платежи по кредитам в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни», копия есть у «Газеты.Ru».

«Процент долговой нагрузки (соотношение платежей по всем кредитам, займам и кредитным картам и ежемесячным доходом заемщика. — «Газета.Ru») в 60% считается высоким, при такой нагрузке банки обычно с большой осторожностью выдают новые кредиты — небольшие суммы и под более высокий процент. Важно понимать, что при расчете этого показателя учитываются все платежи по кредитам, а также кредитные карты, даже те, которыми владелец не пользуется», — отметил менеджер продукта «Кредитный рейтинг» «Сравни» Игорь Корчагин.

Чтобы снизить процент долговой нагрузки, лучше закрыть все неиспользуемые кредитные карты, а также по возможности уменьшить ежемесячные платежи по кредитам, в том числе с помощью рефинансирования, добавил Корчагин.

В 2023 году процент долговой нагрузки составлял в среднем по России 59%. Выше всего долговая нагрузка была у жителей Чукотского автономного округа (75%), республики Марий Эл (74%) и Алтайского края (69%). Наименее закредитованными оказались Еврейская автономная область (41%) и Ингушетия (45%).

Также аналитики оценили кредитный рейтинг (чем он выше, тем больше вероятность получить кредит. — «Газета.Ru») по регионам. В первом квартале 2024 года средний показатель кредитного рейтинга в России составил 564. В прошлом году он был выше — 608. Самый высокий кредитный рейтинг в 2023 году оказался в Москве и области (643), Чукотском автономном округе (634) и Санкт-Петербурге (623).

Маркетплейс провел исследование в апреле 2024 года.

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