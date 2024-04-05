В «Росгеологии» рассказали, кого назначат исполняющим обязанности гендиректора холдинга

Исполняющим обязанности генерального директора «Росгеологии» назначат Сергея Радькова, который в настоящее время занимает пост замглавы холдинга.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров холдинга, министра природы России Александра Козлова.

Во время расширенного заседания правления «Росгеологии» Козлов сообщил, что Сергей Горьков останется в правлении холдинга. Горьков возглавлял «Росгеологию» с апреля 2019 года.

3 апреля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что контракт генерального директора «Росгеологии» Горькова истек в начале апреля.

Ранее глава «Росгеологии» заявил, что геологоразведка в России «не схлопнулась» благодаря санкциям.