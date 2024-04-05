Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана

Россия в марте экспортировала в Пакистан рекордные 478 тыс. тонн пшеницы на $139 млн, став главным поставщиком зерна для южноазиатской страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Пакистана.

Доля РФ в пакистанском импорте зерна по итогам месяца выросла до 70,5%. Еще в 2022 году она составляла 24,6%.

Более того, по итогам первого квартала объем поставок российской пшеницы в Пакистан уже составил две трети от общего показателя за 2023-й. В январе — марте Россия направила в страну более 1 млн тонн пшеницы на $296 млн. Для сравнения: объем поставок за весь прошлый год составил 1,6 млн тонн на $568,3 млн.

Оплата за товар между странами осуществлялась пополам в дирхамах ОАЭ и долларах.

В конце марта Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно. Ограничения, которые намерены ввести страны ЕС, в первую очередь ударят по европейским поставщикам, уверены в Россельхознадзоре.

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