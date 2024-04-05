Стало известно, на сколько популярна реклама в Telegram

Мессенджер Telegram становится все более популярной рекламной площадкой для российского бизнеса. Согласно данным исследования сервиса «Точка Реклама», в 2023 году количество рекламодателей в этом мессенджере увеличилось на 79,2% по сравнению с прошлым годом. Копия есть у «Газеты.Ru».

Выросли также рекламные бюджеты компаний: в 2023 году траты пользователей на продвижение в Telegram увеличились на 46,4% по сравнению с 2022 годом. Если за период «март 2022 — март 2023» один пользователь в среднем тратил 492 786 рублей, то за «март 2023 — март 2024» этот показатель достиг 547 410 рублей.

«С увеличением маркетинговых бюджетов и жесткой конкуренцией стоимость рекламы в Telegram может постепенно расти. Появление новых форматов также потребует дополнительных затрат, что может привести к повышению цен на рекламу в популярном мессенджере», — пояснила СМО «Точки Рекламы» Любовь Логинова.

Больше всего рекламы закупают малые предприятия с годовым оборотом до 20 млн рублей — на них приходится 45% всей бизнес-рекламы в Telegram. Крупные компании с оборотом свыше 60 млн рублей обеспечивают 28,5% рекламного трафика, а средний бизнес (20-60 млн рублей оборота) — 24%.

Чаще всего в Telegram продвигают себя рекламные агентства, IT-компании, интернет-магазины и организации сферы дополнительного образования детей и взрослых. При этом для малого бизнеса без собственного сайта более выгодными остаются маркетплейсы и сервисы объявлений вроде Авито из-за низкого порога входа.

«Аудитория Telegram составляет более 800 млн пользователей, в России мессенджер использует 45,8% населения ежедневно. Возможное ограничение VPN создаст условия для дальнейшего развития рекламы в этом канале», — резюмировала Логинова.

Ранее Павел Дуров сообщил , что разрешит отключать рекламу в Telegram-каналах.