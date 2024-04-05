Финансист назвала средний курс доллара на 2024 год

Средний курс доллара в 2024 году составит 91,9 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская.

«Санкционное давление, вероятно, будет оказывать давление на денежные объемы российского экспорта. При этом импорт тоже будет ограничен жесткой денежно-кредитной политикой. Фактор неопределенности — выкупы долей в российских компаниях у нерезидентов, крупные погашения долга в недружественных валютах», — сказала эксперт.

По ее словам, это может приводить к дисбалансу между поступлениями в Россию валют недружественных стран и необходимыми выплатами в этих валютах. Рубль также пока поддерживается указом об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, и здесь также важно учитывать фактор дисциплины экспортеров по исполнению своих обязательств, добавила Рокотянская. По ее мнению, пока рубль сохраняет стабильность.

На закрытии торгов Мосбиржи 4 апреля доллар стоил 92,24 рубля. Американская валюта подешевела на 6 копеек к уровню закрытия торгов среды.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Зельцер не исключил доллар по 90 рублей в апреле.