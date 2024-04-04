В Генпрокуратуре РФ опровергли данные о приостановке предприятий «Макфы»

Информация о приостановке работы предприятий, принадлежащих группе компаний «Макфа», не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов, передает ТАСС.

Специалист отметил, что в настоящее время заводы работают в штатном режиме. При этом появившиеся в СМИ новости о том, что работа предприятий компании «Макфа» была приостановлена, Иванов назвал «PR-фантазиями некоторых юристов». По его мнению, таким образом эти люди хотели повысить градус социальной напряженности и вынудить суд вынести решение в пользу бенефициаров группы компаний.

«Они (бенефициары. — «Газета.Ru»), напомню, находятся в международном розыске. Ну а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции», — подчеркнул представитель Генеральной прокуратуры РФ.

4 апреля агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщило, что судебные приставы якобы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий производителя макаронных изделий. По данным агентства, юрист представляет интересы совладельцев компании «Макфа» — бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова.

Трунов сообщил, что арест имущества связан с иском Генеральной прокуратуры РФ. В надзорном органе предполагают, что группа компаний и ряд иных предприятий имеют коррупционное происхождение. Причина тому — бенефициары холдинга, которые занимали государственные должности и не имели права осуществлять предпринимательскую деятельность.

Ранее прокуратура потребовала изъять активы компании «Макфа» в пользу государства.