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Россиянам посоветовали поторопиться с открытием депозитов под высокий процент

Аналитик Зварич: ставки по коротким депозитам скоро упадут из-за политики ЦБ

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Depositphotos

Ставки по краткосрочным депозитам в ближайшее время могут начать снижаться из-за политики Центробанка РФ, предупредил россиян главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм».

Нужно успеть найти выгодное предложение и воспользоваться им, пока «окно возможностей» не закрылось, подчеркнул эксперт.

Банк России в апреле, вероятнее всего, снова сохранит ключевую ставку на уровне 16%, отметил Зварич. Однако на ближайших заседаниях регулятор может дать сигнал о скором снижении денежно-кредитной политики.

«В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле», — заключил аналитик.

На днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку могут снизить во второй половине года.

Ранее экономист назвал условия попадания РФ в топ-4 экономик мира.

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