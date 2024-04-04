Дефицита яиц на Пасху не будет, успокоили россиян в Росптицесоюзе

Нехватки куриных яиц в стране перед Пасхой не будет, успокоила россиян генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. Ее слова цитирует ТАСС.

«Мы считаем, что никакого дефицита нет и не будет, рынок стабилен», — заявила Бобылева.

Россия занимает шестое место в мире по производству яиц на душу населения, отметила глава Росптицесоюза. Она также подчеркнула, что за последние 20 лет в РФ не было провальных лет по производству этого товара.

В декабре яйца в России подорожали на 61% год к году. С начала 2024-го цены на продукт начали постепенно снижаться. Так, если в январе десяток яиц стоил 95,75–97,47 рубля, то к концу марта стоимость упала до 93 рублей.

До этого экономист Вячеслав Чеглов предсказал новое повышение стоимости яиц к концу года. Согласно его прогнозу, цены могут вырасти примерно на 10% и превысить 140 рублей за десяток.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.