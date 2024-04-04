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Стала известна причина отказа Киргизии от обслуживания карт «Мир»

Премьер Киргизии сообщил о временной приостановке обслуживания карт «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Временная приостановка обслуживания карт «Мир» на территории Киргизии вызвана угрозами из обслуживающей компании из Латвии. Об этом на заседании парламента рассказал премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров Акылбек Жапаров, передает ТАСС.

По его словам, эти решения были вынужденными и на данный момент нельзя раскрывать подробности.

Жапаров подчеркнул, что Киргизия вынуждена была принять такие меры под давлением латвийской компании, обслуживающей межбанковский процессинговый центр.

«Она [латвийская компания] прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой «Мир» НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр», — сказал Жапаров.

По его словам, правительство уже работает над решением проблемы, есть механизмы для возобновления приема российских карт.

Накануне первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова анонсировала планы регулятора по увеличению банкоматной сети российских банков за рубежом.

Ранее в Белоруссии рассказали , планируют ли отказываться от карт «Мир».

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