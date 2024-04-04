Цены на кофе взлетели до многолетних максимумов

Биржевые цены на кофе робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, достигли максимальных уровней за последние 16 лет, сообщает Bloomberg.

Майский фьючерс на кофе на торгах 3 апреля вырос на 4,8% и закрылся на отметке $3838 за метрическую тонну, что стало рекордом с 2008 года. 4 апреля котировки продолжили расти, в моменте цена поднималась до $3847 за метрическую тонну. С начала года стоимость кофе на бирже увеличилась уже более чем на 30%.

«Погодные условия не обнадеживают, — отметили трейдеры лондонского импортера DRWakefield. — Все еще существуют опасения по поводу возможной нехватки воды для орошения, что может повлиять на урожайность в следующем сезоне».

Последнее ралли также можно объяснить паническими покупками обжарщиков, которые позволили своим запасам иссякнуть в ожидании снижения цен, заявил аналитик трейдера кофе Sucafina Илья Бызов.

До этого в Национальной кофейной ассоциации спрогнозировали сокращение мировых поставок робусты на 20% к сентябрю.

Ранее стало известно, насколько в России подорожал кофе навынос.