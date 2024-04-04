Стало известно, какие страны могут отказаться от обслуживания карт «Мир»

После отказа банков Армении, Киргизии, Турции и других стран от договора с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), следующими могут стать Таджикистан и Белоруссия . Об этом пишет «Коммерсантъ» .

По данным источника «Ъ» на банковском рынке, договоры с НСПК есть также у белорусской «Белкарт» и таджикской «Корти Милли». Они тоже могут последовать примеру отказавшихся стран, опасаясь санкций за сотрудничество с НСПК. Главы профильных ассоциаций считают, что прием «Мира» в этих странах станет вопросом баланса между экономической выгодой и международными обязательствами.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Россия прорабатывает с банками вопрос расширения сети их банкоматов и POS-терминалов за рубежом для обслуживания карт «Мир». Участники рынка отмечают, что для этого потребуются инвестиции, а банки все равно рискуют попасть под вторичные санкции.

В конце февраля эксперт рассказал , чем чревато попадание платежной системы «Мир» под санкции США.

Ранее в Белоруссии рассказали , планируют ли отказываться от карт «Мир».