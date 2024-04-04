Американский миллиардер предсказал сокращение рабочей недели на фоне развития ИИ

Американский инвестор и владелец хедж-фонда Point72 Asset Management Стив Коэн заявил, что растущее присутствие искусственного интеллекта скоро способствует переходу к четырехдневной рабочей неделе во всем мире. Таким мнением бизнесмен поделился в беседе с CNBC.

Когда именно произойдет этот переход, сказать сложно, но это точно случится, сказал Коэн. Предприниматель настолько уверен в неизбежности четырехдневной недели, что решил инвестировать в гольф-стартап.

«У людей будет больше времени на досуг, а значит, поля для гольфа будут переполнены», — объяснил свою логику Коэн.

Семейный офис Коэна Cohen Private Ventures купил права на участие своей команды в новой прайм-тайм высокотехнологичной гольф-лиге TGL. Также сообщается, что бизнесмен ведет переговоры об инвестировании в PGA Tour — организатора основных мужских профессиональных гольф-туров в США.

До этого Forbes назвал самого разбогатевшего за год российского миллиардера.

Ранее стало известно имя самого богатого человека в мире.