На покупку штаб-квартиры Bosch в Химках осталось два претендента

Компания Bosch ведет переговоры о продаже своей штаб-квартиры в подмосковных Химках. Об этом сообщают «Ведомости».

Со ссылкой на работавших с участниками потенциальной сделки консультантов в публикации говорится, что изначально на покупку штаб-квартиры немецкого производителя бытовой техники претендовали 12 компаний, включая «Технониколь» миллиардера Игоря Рыбакова. Однако к настоящему времени количество желающих приобрести офис площадью 57 тыс. кв. м сократилось до двух. Причиной этого называется отсутствие опыта одобрения таких сделок в правительственной комиссии.

«В данный момент Bosch договаривается с Газпромбанком (ГПБ) и компанией S8 Capital Армена Саркисяна», — сообщают «Ведомости».

Издание напоминает, что в прошлом году ГПБ выкупил за $2 млрд торговые центры «Мега», а S8 Capital приобрела у Bosch заводы по производству свечей зажигания и электроинструментов, а также бизнес американского производителя лифтов Otis Elevator Company.

Здание площадью 57 тыс. кв. м было построено в 2014 году для 700 сотрудников Bosch в России и координации работы группы на территории страны. На строительство сооружения ушло около €100 млн.

7 марта сообщалось, что на принадлежащем S8 Capital предприятии в Калуге наладили выпуск новых шин Torero.

Ранее в компании Bosch прокомментировали решение о возможном уходе с рынка РФ.