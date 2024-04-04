В России радикально вырос спрос на галоши

По данным аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак», в России в феврале произошел значительный рост спроса на галоши, увеличившись на 87% по сравнению с январем. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что этот всплеск интереса к резиновой обуви связан с приближающимся сезоном дождей и слякоти, несмотря на прогнозы о начале лета не раньше июня.

Согласно оператору маркировки, если в начале текущего года доля продаж галош составляла всего 0,95% от общего объема продаж обуви, то в феврале она выросла до 1,65%. Цены на галоши также претерпели изменения: в январе средняя цена за пару составляла 485 рублей, а в феврале снизилась на 10%, до 435 рублей.

С увеличением спроса возможно повышение цен в будущем, поэтому эксперты рекомендуют не откладывать покупку галош. Сокращение импорта этого вида обуви на 69% частично компенсируется ростом отечественного производства. За январь — февраль 2024 года на рынок поступило 1,8 млн пар галош, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Введение маркировки обуви в России с 2020 года привело к улучшению качества продукции и увеличению доли легальных товаров, пишет издание. Фискальный эффект от маркировки обуви оценивается в 47,4 млрд рублей, что способствует увеличению поступлений в бюджеты страны.

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