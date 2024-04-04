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Россиянам рассказали, когда даже с бессрочным трудовым договором могут уволить

Эксперт НИФИ Минфина Соловиченко назвала восемь поводов для увольнения работника

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Если у россиянина бессрочный трудовой договор и сам он не намерен увольняться, работодатель может уволить его в восьми случаях. Первый — когда работник грубо нарушает трудовые обязанности, например прогуливает работу или является на нее в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

Второй случай — неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание.

«Работодатель может постепенно подводить работника под увольнение, например фиксировать каждое нарушение трудовой дисциплины — опоздание, несоответствующий внешний вид, игнорирование должностных регламентов, технологий производства, нарушений правил охраны труда. По факту каждого нарушения работодатель проводит расследование и привлекает к дисциплинарной ответственности — в виде замечания, выговора. Формально, уже второй дисциплинарный проступок может грозить увольнением», — отметила Соловиченко.

В-третьих, трудовой договор по инициативе работодателя может быть прекращен в случае несоответствия сотрудника занимаемой должности или выполняемой работе из-за недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Другие случаи — ликвидация компании, сокращение штата, предоставление сотрудником подложных документов при принятии на работу, совершение им аморальных поступков, несовместимых с работой. Наконец, у руководящего состава и бухгалтерии могут быть особые основания для увольнения по инициативе работодателя. Например, смена собственника имущества организации.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что россиянам делать в случае потери работы.

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