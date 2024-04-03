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Главу «Дагэнерго» заподозрили в хищении около 2,8 млрд рублей

Суд: глава «Дагэнерго» Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Глава энергетической компании «Дагэнерго», филиала «Россети Северный Кавказ», Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

«Согласно поступившему материалу, Мухумаев М.М. <...> совместно с другими лицами… в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа» на сумму около 2,8 миллиарда рублей», — заявили в суде.

Отмечается, что Мухумаев воспользовался своим служебным положением — он последовательно занимал высокие должности в сфере энергетики в Дагестане и на Северном Кавказе. Директором «Дагэнерго» Мухумаев стал в ноябре 2023 года. По делу проходят еще семь человек.

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