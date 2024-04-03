Вице-премьер рассказала о ситуации на российском рынке продовольствия

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что цены на продовольствие в России на текущий момент стабилизировались, передает РИА Новости.

«Мы стабилизировали цены на продовольствие, все меры, которые были приняты кабмином, сработали», — сказала она.

Абрамченко пояснила, что в рамках инструментов Координационного центра правительства и «системы инцидентов», когда в регионе или в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров возникает какой-то всплеск, включается инструмент таможенно-тарифного регулирования.

Свои слова она проиллюстрировала ситуацией, которая произошла с яйцами в конце прошлого года. Тогда было принято решение о ввозе 1,2 миллиарда яиц беспошлинно.

При этом Абрамченко воздержалась от прогнозов по величине продинфляции по итогам текущего года.

До этого председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что разрешение не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров, которое получила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не будет касаться потребительских товаров напрямую.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на первичку и вторичку.