В Минэнерго назвали дату запуска поврежденных в результате обстрелов НПЗ

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, что все поврежденные в результате атак украинских беспилотников нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут введены в эксплуатацию после ремонта до начала июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня», — поделился министр.

Он добавил, что все объекты, которые получили повреждения в результате атак, будут введены.

До этого вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями нефтяных компаний заявил, что внутренний рынок должен стать приоритетным для поставок топлива со стороны российских нефтяников.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказывал, почему США просят Украину не наносить удары по объектам в РФ.

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