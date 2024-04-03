Рост ВВП России в феврале 2024 года значительно ускорился

В феврале 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России достиг 7,7%, показав значительное ускорение. Об этом сообщает в своем обзоре »О текущей ситуации в экономике» министерство экономического развития России.

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% год к году после 4,6% год к году в январе», — указано в обзоре.

Согласно прогнозу экономического ведомства, к 2025 году экономика России вырастет на 2,3%, а к 2026 году — еще на 2,2%. При этом в 2023 году экономика выросла на 3,6%.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко отреагировала на инициативу виноградарей и виноделов РФ ввести 200%-ю пошлину на вино из стран НАТО.

По ее словам, антироссийские санкции требуют зеркальных мер.

Ранее в России резко выросло производство вина.