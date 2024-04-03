В Сбере рассказали о человекоцентричном векторе ESG-стратегии банка

Главным вектором стратегического развития для Сбера на горизонте 2026 года стал фокус на человекоцентричность. Как в ESG-треке будет реализовываться данный принцип, рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

«Говорить о человекоцентричности в стратегическом управлении вне принципов устойчивого развития просто невозможно. Это новое видение бизнеса, учитывающее ценность человека и улучшающее в перспективе его качество жизни», — сказала она.

По ее словам, устойчивое развитие базируется на понимании потребностей человека как в настоящем, так и в будущем. Завьялова подчеркнула, что Сбер находится в постоянном диалоге с клиентами и партнерами для понимания этих запросов.

По данным банка, порядка 40% потребностей россиян связаны именно с ESG-повесткой. Например, многих волнуют вопросы, связанные с экологией: загрязнение воздуха беспокоит 60% людей, водоемов — 57%, а бесконтрольное потребление природных ресурсов — 50%.

«Мы знаем, что почти треть россиян возлагают ответственность за экологическую повестку в том числе на бизнес. И фокус на человекоцентричность — это в том числе наше соучастие, наш вклад и своевременный ответ в виде конкретных инструментов и решений на запросы общества», — сообщила Завьялова.

По ее словам, Сбер планирует адресно работать с клиентами и партнерами, с каждым регионом, создавая конкретные инициативы, решения и инструменты под их адресные задачи устойчивого развития.

«Не просто добрые дела, а нужные людям, бизнесу, региону и стране, это наш ключ к человекоцентричности. В конечном итоге, мы хотим, чтобы все заинтересованные стороны ощутили импакт — измеримое улучшение в жизни, в бизнес-деятельности, в социально-экономическом развитии, от соприкосновения с инициативами Сбера, или от сотрудничества с банком», — сказала старший вице-президент по ESG Сбербанка.

Так, среди целей трехлетней ESG-стратегии банка, рассчитанной до 2026 года – увеличение числа клиентов, относящихся к категории ответственных потребителей, с 4,7 млн до 6,5 млн человек, а также расширение сотрудничества с регионами в рамках сотрудничества по ESG-трансформации с 61 до 70.

Как подчеркнула Завьялова, Сбер намерен стать надежным помощником для человека в управлении настоящим и устойчивым будущим, в том числе с помощью цифровых технологий и искусственного интеллекта нового поколения.