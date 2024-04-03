Финансист предрек рост курса доллара

Курс доллара может подняться выше 93 рублей в апреле из-за увеличения продаж валюты ЦБ. Это окажет краткосрочное давление на курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Покупок валюты не будет, сам Минфин операций на валютном рынке не делает, для него их осуществляет Банк России. А он в сумме будет продавать, так как у ЦБ до конца первого полугодия ежедневно запланирована продажа валюты на 11,8 млрд рублей, а Минфину с 5 апреля в новом месячном периоде нужно будет валюты и золота на 11,2 млрд рублей в день. Но теперь продаваться будет в в 11,8 раз меньше, чем в завершающийся месячный период», — пояснил эксперт.

Но в более долгосрочном плане рост продаж валюты выступает для рубля фундаментальным позитивом, так как означает увеличение нефтегазовых доходов, добавил Бабин.

Рубль на торгах Мосбиржи 3 апреля поначалу дешевел, обновив недельный минимум к большинству ключевых валют. Доллар приближался к 92,8 рубля, юань достигал 12,78 рубля. Однако в начале основной сессии российская валюта быстро восстановилась, выйдя в умеренный плюс. К текущему моменту рубль растерял существенную часть сегодняшних достижений. По данным Мосбиржи на 15:32 мск, доллар стоит 92,27 рубля, евро — 99,42 рубля, юань — 12,7 рубля.

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