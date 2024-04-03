В МИД РФ раскритиковали решение Армении прекратить использовать карты «Мир»

Армения поддалась влиянию западных стран, решив отказаться от использования карт «Мир». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, в этом вопросе армянская экономика понесет крупные потери, население столкнется с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги домой, возможность платить картой потеряют и туристы.

Захарова считает, что издержек от решения прекратить использование карт «Мир» гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от санкций Запада.

В ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир». Оператор национальной платежной системы Armenian Card (ArCa) подтвердил ТАСС, что с этого дня работающие с ArCa банки прекратили работать с российской платежной системой.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США, им угрожают первичными и вторичными санкциями.

Ранее аналитик оценил, как ограничения по картам «Мир» в Армении скажутся на бизнесе.