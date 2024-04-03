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В МИД РФ раскритиковали решение Армении прекратить использовать карты «Мир»

Захарова: Армения поддалась влиянию Запада, прекратив использование карт «Мир»

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Телеграм-канал «МИД России»

Армения поддалась влиянию западных стран, решив отказаться от использования карт «Мир». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, в этом вопросе армянская экономика понесет крупные потери, население столкнется с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги домой, возможность платить картой потеряют и туристы.

Захарова считает, что издержек от решения прекратить использование карт «Мир» гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от санкций Запада.

В ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир». Оператор национальной платежной системы Armenian Card (ArCa) подтвердил ТАСС, что с этого дня работающие с ArCa банки прекратили работать с российской платежной системой.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США, им угрожают первичными и вторичными санкциями.

Ранее аналитик оценил, как ограничения по картам «Мир» в Армении скажутся на бизнесе.

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