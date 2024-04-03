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Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась

Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с ноября 2023 года

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Shutterstock

Инфляция в еврозоне по итогам марта неожиданно замедлилась до 2,4% с 2,6% в феврале. Об этом пишет Reuters.

Рост потребительских цен в 20 странах, использующих евро, в прошлом месяце стал минимальным с ноября 2023 года, отмечает агентство.

Инфляция в регионе стабильно снижается уже более 12 месяцев. Более того, темпы замедления показателя последние полгода и вовсе опережают прогнозы аналитиков, что усиливает надежды на скорое снижение ставок.

Следующее заседание Европейского центрального банка по ключевой ставке пройдет на следующей неделе, 11 апреля.

В начале марта член Совета управляющих ЕЦБ Петер Казимир заявил, что регулятор не должен спешить со снижением процентных ставок до июня. Чиновникам необходимо больше данных, чтобы убедиться в стабилизации инфляции, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что восстановление ЕС сдерживают две ведущие экономики блока.

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