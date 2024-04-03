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Внутренний турпоток в России превысил допандемийный уровень

В Сбере рассказали о вкладе компании в развитие внутреннего туризма

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Shutterstock

Внутренний туризм в России превысил допандемийные показатели, заявил исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбера Константин Марков во время выступления на Московском международном салоне образования.

По словам эксперта Сбера, компания глубоко погружена в отрасль: каждый второй регион России имеет в своем арсенале либо мастер-план, либо экспертизу по развитию туризма, которые делал банк, чтобы развить конкретные точечные проекты.

«Каждый второй субъект индустрии гостеприимства — это наш клиент. Три года назад эта доля составляла 28%, сейчас 56% представителей рынка обслуживается в нашем банке. За три года мы в два раза увеличили долю обслуживания индустрии», — уточнил Константин Марков.

При этом он подчеркнул, что у отрасли еще имеется огромный потенциал роста.

Также Марков сообщил, что в минувшем году Сбер сделал акцент на малом бизнесе, и это принесло результат.

Он отметил, что компании-партнеры и сам банк прирос по своей прибыли от индустрии гостеприимства на 35,5% (33 млрд рублей), тогда как сама индустрия выросла на 30%.

«Это хороший результат. Значит, наше целеполагание работает», — сказал представитель Сбера.

Марков подчеркнул, что к 2026 году Сбер планирует стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры страны.

«Мы хотим еще в два раза увеличить наш кредитный портфель в туризме и обслуживать более 50% рынка туриндустрии», — заявил он.

Одной из проблем отрасли эксперт назвал дефицит кадров. В качестве примера ее решения он привел опыт Сбера по созданию Центра компетенций на курорте «Манжерок» и Академии гостеприимства в Mriya Resort & Spa.

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